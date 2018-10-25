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Эрдоган обсудил с саудовским принцем смерть Кашыкчи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провели телефонный разговор.

Как передает Islam.az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Эрдоган обсудил с принцем совместные шаги в рамках расследования убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Кашыкчи.

Как отмечается, разговор состоялся по запросу саудовской стороны.

Ранее сообщалось, что Франция пригрозила Саудовской Аравии санкциями из-за дела Кашыкчи.


Опубликовано:25 Октябрь, 2018  07:04, ]]>Печать]]>
 
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