Эрдоган обсудил с саудовским принцем смерть Кашыкчи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провели телефонный разговор.
Как передает Islam.az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, Эрдоган обсудил с принцем совместные шаги в рамках расследования убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Кашыкчи.
Как отмечается, разговор состоялся по запросу саудовской стороны.
Ранее сообщалось, что Франция пригрозила Саудовской Аравии санкциями из-за дела Кашыкчи.