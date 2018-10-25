Министр обороны Турции назвал сроки установки С-400

Установка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Работы по установке комплексов начнутся в октябре 2019 года. Сейчас мы занимаемся подбором персонала. Отобранный персонал в начале 2019 года отправится в Россию на обучение, получит там необходимые знания, потом вернется назад и приступит к работе", — заявил Х. Акар.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.

Также Х. Акар отметил, что США передадут Турции еще два истребителя F-35 в марте 2019 года.

"Из-за ЗРК С-400 у нас были некоторые сложности с Америкой, однако сейчас политические и военные условия таковы, что ни о какой негативной ситуации речи нет. Когда самолеты будут доставлены в Турцию, они будут размещены на авиабазе в Малатье. Там продолжаются интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры. Все идет по плану. Третий и четвертый самолеты будут переданы в марте следующего года", - заявил министр обороны Турции.