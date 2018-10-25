США координировали атаку беспилотников на российскую базу в Сирии

Во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин, сообщает РИА Новости.

"Тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. Шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик "Посейдон-8" барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", — уточнил он, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

Дроны могут работать как в автономном режиме, так и в ручном, если идет радиоэлектронное подавление.

"Вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащенный современной техникой "Поссейдон-8", — подчеркнул замминистра.

По его словам, наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд.

"Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить", — заключил Фомин.

Когда произошла атака, не уточняется.