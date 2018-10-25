Парламент Ирака утвердил министров правительства премьера Махди

Парламент Ирака утвердил 14 министров кабинета нового премьер-министра Аделя Абделя Махди, сообщает телеканал Rudaw.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, Махди, который до сегодняшнего дня ожидал вступления в должность, получил назначение от нового президента страны Бархама Салеха. Назначенный премьер представил состав своего кабинета министров на голосование парламента в понедельник.

По данным телеканала, парламент завершил процедуру голосования в четверг, утвердив 14 министров кабинета из 23. Поскольку более половины членов кабинета были утверждены, Махди принес присягу и официально вступил в должность премьер-министра.

Как сообщается, министерство иностранных дел страны возглавит Мухаммед Али аль-Хаким, а министерство нефти — Тамер аль-Гадбан. Новым министром финансов стал Фуад Хусейн, главный конкурента Салеха на пост президента страны.