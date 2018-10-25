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Путин: С начала года в России было предотвращено 15 терактов

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий сообщил, что с начала года в России было предотвращено 15 терактов.

"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 - терактов", - заявил Путин, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

За этими показателями, подчеркнул глава российского государства, - "спасенные жизни людей".

"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных упреждающих действий", - сказал российский лидер.

По его словам, это в полной мере относится и ко всем другим направлениям работы службы: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы, противодействию зарубежным службам.


Опубликовано:25 Октябрь, 2018  19:54, ]]>Печать]]>
 
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