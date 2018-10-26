США предупредили Турцию о последствиях в случае развертывания С-400

США на фоне заявлений Турции о планах развернуть в 2019 году российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 предупредили Анкару о возможности введения санкций и последствиях такого шага для торговли между США и Турцией в оборонной сфере.

Как передает Islam.az, об этом сообщил ТАСС представитель Госдепа, чье имя не называется. «Соединенные Штаты уже ясно давали Турции понять, что они серьезно озабочены планами реализовывать покупку российских ЗРС С-400»,— сказал он.

«Как мы уже говорили прежде, важно, чтобы страны НАТО закупали военное оборудование, которое совместимо с системами НАТО. Российская система не подпадает под этот критерий»,— заявил представитель Госдепа. «Кроме того, приобретение С-400 может потенциально привести к действиям в рамках закона CAATSA и серьезно сказаться на возможности США продолжать военно-техническое сотрудничество с Турцией»,— сказал представитель Госдепа.

О том, что установка С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, сообщил министр обороны Хулуси Акар.