Читатель спрашивает: Действительно ли большое или малое омовение, совершенное с накладными ногтями или ресницами?

При малом или большом омовении вода обязательно должна полностью контактировать с поверхностью тела. Это же относится к бровям, ресницам и ногтям. Накладные ногти покрывают поверхность самих ногтей и создают преграду между поверхностью ногтей и водой. Поэтому большое и малое омовение с накладными ногтями недействительно. Если и накладные ресницы частично покрывают поверхность бровей, то малое и большое омовение в таком состоянии недействительны.