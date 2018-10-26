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Белый дом опроверг сообщение NYT о прослушке личного телефона Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США Дональд Трамп совершает звонки только со служебного телефона, который регулярно проверяется службой безопасности. Об этом сообщает газета The Hill.

Гидли отметил, что телефон президента регулярно проверяется на предмет возможного прослушивания.

The NYT ранее опубликовала статью, в которой утверждается, что помощники президента неоднократно предупреждали, что разведывательные службы России и КНР прослушивают его телефон, но американский лидер вопреки предупреждениям продолжает пользоваться личным iPhone.

В Кремле сочли, что эта статья свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности, а МИД Китая предложил Трампу заменить свой iPhone на Huawei.


Опубликовано:26 Октябрь, 2018  09:24, ]]>Печать]]>
 
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