В Стамбуле допросили 38 сотрудников саудовской дипмиссии

В рамках расследования дела об убийстве журналиста Джемаля Кашикчы в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле завершился допрос 38 сотрудников саудовской дипмиссии, в числе которых водитель, технический персонал и бухгалтеры.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", показания у сотрудников дипмисии берут сотрудники Бюро по борьбе с террором и организованной преступностью прокуратуры Стамбула.

Первый допрос по делу Кашикчы был проведен в пятницу, 19 октября.

Представителей следственных органов интересует, стали ли сотрудники дипмиссии свидетелями какого-либо инцидента в день убийства журналиста, видели ли ранее Кашикчы и прибывших в здание генконсульства 15 граждан Саудовской Аравии и т.д.

Сообщается, что еще пять сотрудников дипмиссии ожидают приглашения на допрос в качестве свидетелей.

Известный саудовский журналист, один из активных участников реформистского течения «Аль-Ватан» Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, второго октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии для оформления ряда документов.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. В эти же часы в дипмиссии находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек. Эти люди прибыли в Стамбул на двух самолетах.

В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула Стамбул. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию ряда СМИ о том, что Кашикчы был убит в здании дипмиссии.

МВД и прокуратура Турции начали расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства. Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль.

Были проведены осмотры здания генконсульства и резиденции генконсула.

Факт гибели журналиста был признан Эр-Риядом лишь 19 октября.