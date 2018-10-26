Турция ликвидировала более 14 тысяч террористов

Обнародовано число террористов, уничтоженных в результате антитеррористических операций Турции за последние три года.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на "Хуррийет", министр нацбезопасности Хулуси Акар заявил, что с 24 июля 2015 года по 23 октября 2018 года было ликвидировано 14 694 террориста.

По словам министра, турецкая армия и силы безопасности совершили антитеррористические операции, разгромив террористов в горах и пещерах: "Мы проникали в пещеры, взбирались на горы и холмы в поисках террористов. Эта борьба будет продолжена, мы доведем ее до конца, избавив наш народ от угрозы террора".