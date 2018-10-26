Ирландская певица перешла из католичества в ислам и поменяла имя

Ирландская певица Шинейд О'Коннор, в 2017 году сменившая имя на Магду Давитт, сообщила о решении перейти из католицизма в ислам и заявила, что теперь ее зовут Шухада, пишет издание Daily Mail.

По данным издания, новое имя певицы означает в переводе с арабского "мученица". Daily Mail пишет, что о решении стать мусульманкой певица заявила в Twitter, где также опубликовала фотографии в хиджабе. При этом данный аккаунт — под именем Шухада Давитт (Shuhada' Davitt) — в Twitter не верифицирован, а в официальном профиле О'Коннор нет записей с 2015 года.

"Это логический конец пути любого разумного теолога. Все священные писания ведут к исламу, и это означает, что все другие писания излишни. У меня будет новое имя — Шухада", — написала певица.

Издание также отмечает, что в прошлую пятницу О'Коннор опубликовала видео, на котором поет азан (призыв к молитве).