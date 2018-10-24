Мухтар попадет в Ад?

Одной из традиционных вопросов, обсуждаемых в месяцйы Мухаррам и Сафар, является участь Мухтара, отомстившего убийцам Кербелы.

Повествуется хадис, будто Мухтар чрезмерно жестко отомстил убийцам трагедии Ашура, и за то что он преступил черту положенных за преступления наказаний, предусмотренных Исламом, в Судный день попадет в Ад.

Когда члены Ахли-бейта будут проходить вдоль Ада, Мухтар призовет их и попросит стать посредниками для его прощения, попросит освободить его из Ада. Но пророк Мухаммед (с), имам Али (а), Ее Светлость Фатима (а) и имам Хасан (а) пройдут мимо.

Когда имам Хусейн (с) также захочет пройти, не оказав помощи, пророк (с) накажет ему стать посредником для прощения Мухтара, поскольку Мухтар отомстил убийцам имама Хусейна (а). И благодаря имаму Хусейну (а), Мухтар избавится от Ада.

Прежде всего, следует отметить то, что Мухтар Сагафи был одним из тех, чья личность на протяжении всей истории Ислама больше остальных подвергалась сомнению, о ней высказывались противоречивые мысли.

В корне веры, убеждений, и даже подозрений в любви к Ахли-Бейту стоят силы, питающие ненависть к движению Мухтара. Именно силы, стоящие на враждебной к Ахли-Бейту позиции, клевету на одного из великих личностей превратили в оружие в своих руках.

Поскольку они не нашли поводов, чтобы подвергнуть критике и унизить имамов, целью для своих нападок они избрали великих личностей, не являющихся святыми, но в то же время являющихся служителями идеи великого Имамата.

Именно с этой целью появились надуманные и неправдоподобные хадисы о том, что якобы отец имама Али (а) Абу Талиб скончался идолопоклонником, так и не став мусульманином, о том, что сын имама Али (а) Мухаммед ибн Ханафийя считал себя имамом и враждовал с имамом Зейнуль-абидином (а).

Была придумана личность некоего Абдуллаха ибн Сабы, и создана легенда о том, что якобы он и создал мазхаб шиитов. Распространился слух об измене Абдуллаха ибн Аббаса имаму Али (а) и о том, что тот сбежал с казной к Муавийе. Если оглядеться на последующие периоды, именно с этой целью Хаджа Насиреддин Туси был представлен зачинщиком гибели халифата Аббаситов, и прочее и тому подобное.

Одним из таких жертв стал и Мухтар. Его обвинили в идее выдвижения на пророчество самого себя, в выдвижении идеи имамства Мухаммеда ибн Ханафии, создании мазхаба кейсаниййе, чрезмерно жестоком отношении к убийцам Ашуры.

Действительно, имеются некоторые легенды о заточении Мухтара Сагафи в Ад и выдворении его из Ада при посредничестве имама Хусейна (а). В основе источников всех книг лежат только два хадиса. Один из хадисов нашел отражение в книге Шейхут-Таифа Туси «Тахзибуль-эхкам», другой в книге Ибн Идриса Хилли «Ас-Сараир». Последующие источники же воспользовались хадисами из этих двух считающихся древними по времени источниками (в том числе в 45 томе книги «Бихаруль-Анвар»).

Прежде всего, великие ученые считают слабыми эти хадисы не только по смыслу, но и как сам документ. Самый выдающийся ученый фикха 20 века, покойный Аятуллахуль-узма Сеййид Абуль-Гасым Хойи в своей фундаментальной книге «Моджаму рижалюль - хадис», в которой сообщается об автобиографии Мухтара (19 том, стр. 106-108), вносит ясность в степень достоверности этих хадисов.

Он пишет, что данное в книге «Тахзибуль-эхкам» повествование хадиса якобы от имени имама Джафара Садига (а) ведется от неизвестного лица, использованы высказывания некоторых повествователей.

Такой хадис в спорных вопросах не может считаться доказательством. Второе, в цикле документов хадиса упоминается Умаййа ибн Али Гейси, который также не может считаться достоверным повествователем, а известный ученый муж Наджаши вообще считал его слабым.

Документ хадиса в книге «Ас-Сараир» также запутан. Заимствование хадиса по ходу книги тремя повествователями является или невозможным по времени, или очень странным. Поэтому Аятуллах Хойи решительно назвал два этих хадиса слабыми.

Надо отметить и то, что в этих хадисах, хотя они и являются слабыми, причиной попадания Мухтара в Ад считается не чрезмерная жестокость по отношению к убийцам Ашуры, а любовь к двум первым халифам: «Поскольку в его душе была любовь. Клянусь Аллахом, направившим Мухаммеда по истинному пути, что если бы в душе Джабраила и Микаила была бы хоть какая-то толика любви этих двух, Аллах кинул бы их в пламя Ада».

(Мы не хотели бы, чтобы столь щепетильный вопрос неправильно был понят читателями. Еще раз хотели бы отметить, что этот хадис по мазхабу самих шиитов с точки зрения повествования хадиса слаб. И поэтому, речь здесь нет попытки посеять вражду между мазхабами).

Выдуманные хадисы об унижении Мухтара не ограничиваются только этими. К этим выдумкам относятся и сплетни о том, что будто бы он хотел сдать Муавиййе прячущегося в Куфе имама Хасана (а), когда тот был еще ребенком, о том, что якобы святые имамы называли его лжецом. Но, как было указано выше, появление этих хадисов имели политический подтекст, и в повествовании можно сказать каждого документа имеются серьезные недостатки.

Что касается того, что якобы Мухтар с чрезмерной жестокостью отомстил убийцам Ашуры, замучил их перед смертью, отрезал головы мёртвым, хотели бы донести до внимания тех, кто обвиняет его в этом, один нюанс.

Мухтар отрезанную голову Убейдуллаха ибн Зияда отправил в Медину, имаму Зейнуль-абидину (а). Когда имам увидел отрезанную голову Убейдуллаха, он сказал благодарственную молитву в адрес Мухтара.

Если бы отсечение голов убийц Ашуры было бы грехом, имам вряд ли так поступил. Не следует забывать, что человек, открыто враждующий с Ахли-Бейтом, сражающийся со святыми имамами, и руки которого обагрены их кровью, не только не считается мусульманином, наоборот, таких считают нечестивцами.

Хотели бы завершить статью хадисом имама Мухаммеда Багира (а). Когда Его Светлость услышал, что про Мухтара говорят нехорошие слова, имам сказал: «Не ругайте Мухтара. Он убил убийц наших шахидов, отомстил за них и за нас».