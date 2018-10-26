Читатель спрашивает: Требуется ли совершение большого омовения после прикосновения к одежде и перстню умершего, или же к человеку, который коснулся покойного?

Согласно исламскому шариату, человек, который коснулся еще не остывшего тело умершего и которому еще не совершено большое омовение, должен совершить большое омовение. И не имеет разницы, коснулся ли человек мертвеца сознательно или ненамеренно. Однако прикосновение к любой вещи покойного не приводит к обязательности большого омовения. Если кто-то коснулся мертвеца, то большое омовение обязательно лишь для него самого, а для всех остальных, коснувшихся уже его самого – нет.