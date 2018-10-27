Террористы ИГИЛ обезврежены в Москве

ФСБ пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации ИГИЛ, участники которой планировали резонансные теракты.

Как передает Islam.az, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и ФСВНГ (Росгвардия) России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГИЛ.

Руководство указанной террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-азиатского региона», - сообщили в ЦОС ФСБ.

«Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств.

В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства», - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что ячейка обеспечивалась «за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений».

Кроме того, «членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам».

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности.