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До Арбаина остаются считанные дни. И миллионы мусульман со всех концов света, в том числе и тысячи азербайджанцев, спешат в Кербелу.
Все дороги ведут в Кербелу ФОТО
Требуется ли совершение большого омовения после прикосновения к одежде и перстню умершего? Ислам в вопросах
Анкара потребует от Эр-Рияда выдачи 18 обвиняемых в убийстве Кашикчи
Из сектора Газа по Израилю запущено не менее 10 ракет
Мухтар попадет в Ад?
Ирландская певица перешла из католичества в ислам и поменяла имя
Турция ликвидировала более 14 тысяч террористов
Белый дом опроверг сообщение NYT о прослушке личного телефона Трампа
Действительно ли большое или малое омовение, совершенное с накладными ногтями или ресницами? Ислам в вопросах
США предупредили Турцию о последствиях в случае развертывания С-400
Путин: С начала года в России было предотвращено 15 терактов
США координировали атаку беспилотников на российскую базу в Сирии
Можно ли совершать тайаммум на пыль на ковре или под ним? Ислам в вопросах
Саудовский принц пообещал превратить Ближний Восток в новую Европу
В Йемене 19 человек погибли при ударе арабской коалиции
Была ли у имама Хусейна (а) дочь по имени Ругаййа?
ООН: В Йемене 14 млн человек на грани голода
СМИ: Будущее саудовского крон-принца находится под угрозой
США внесли в список террористов известного иранского генерала
Трамп убеждён, что в караване мигрантов есть террористы ИГИЛ
Если предполагаем, что человек зарабатывает недозволенным путем, то можно ли принимать от него подарки? Ислам в вопросах
В автомобиле генконсульства нашли вещи, предположительно принадлежащие Кашикчи
Трамп назвал версию Эр-Рияда о смерти Кашикчи "худшим прикрытием в истории"