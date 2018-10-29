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Трамп отказался посетить Индию

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Нью-Дели посетить Индию 26 января 2019 года, когда будет отмечаться День Республики.

Как передает Islam.az, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Источники отметили, что власти США в последнее время неоднократно давали понять, что долгожданный визит Трампа зимой не состоится.

МИД Индии пока не делал никаких официальных заявлений по этому поводу, посольство США в Нью-Дели также не стало комментировать эту ситуацию со ссылкой на то, что полномочиями по анонсированию планов по зарубежным поездкам Трампа наделен лишь Белый дом.

Телеканал отмечает, что эта информация появилась из-за разногласий США и Индии по ряду геополитических вопросов, в том числе по судьбе иранской нефти, от которой Индия пока не отказалась вопреки требованиям США.

США также пытались добиться от Индии отказа в приобретении С-400 у России, однако на этой неделе контракт начал исполняться.


Опубликовано:29 Октябрь, 2018  06:46, ]]>Печать]]>
 
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