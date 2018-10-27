Читатель спрашивает: Как должен выполнять намаз человек, совершивший паломничество к святилищам в Ираке?

Согласно шиитскому мазхабу, считающийся по шариату путником человек обязан совершать намазы укороченно. Для ахли-сунны это не фарз (не обязательно).

У джафаритов в некоторых местах путнику дозволено выполнять намаз полностью. Это все точки Мекки, Медины и Куфы, а также вблизи могилы имама Хусейна (а). Это дозволено, но не обязательно. Человек сам выбирает – выполнять в этих местах намаз полностью или же укороченно.

Совершающие паломничества к святилищам люди обычно не остаются там более 10-ти дней, поэтому на всем протяжении пути считаются путниками. По этой причине они могут выполнять намазы укороченно.