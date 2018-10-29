В Газе скончался раненый израильтянами палестинец

Скончался палестинец, 37-летний Яхья Бедир Мухаммед аль-Хасенат, получивший ранение в результате выстрелов израильских военных в ходе акций на границе Газы и Израиля.

Как передает Islam.az со ссылкой на Anadolu. об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

В ходе мирных акций 26 октября от выстрелов израильских военных на границе Газы и Израиля погибли пять, а на Западном берегу реки Иордан - один человек. Ранения, в основном огнестрельные, получили более 180 человек.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли».

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули. До настоящего времени в ходе акций погибло свыше 200 палестинцев.