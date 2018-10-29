На орбиту выведен банк генов для создания новой цивилизации

Китайская компания Shainghai ManWei Technology вывела на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01, сообщает Центральное телевидение КНР.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, запуск был осуществлен с космодрома Тайюань на ракете-носителе «Чанчжэн-4».

Авторы проекты отмечают, что генный материал от семи граждан Китая будет в сохранности на протяжении примерно 1 тысячи лет. Генный материал помещен в специальный контейнер, не подверженный воздействию космической радиации.

Некоторые специалисты заявляют, что Земля может стать непригодной для человека уже в ближайшие 400 лет из-за истощения ресурсной базы и перенаселения.

«Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация», - отмечается в сообщении телеканала.