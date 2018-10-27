Названо количество паломников церемонии Арбеин (Видео)

На сегодняшний день в Кербелу прибыло более 10 млн паломников.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом заявил заместитель губернатора провинции Кербела Али аль-Мияли.

В интервью агентству "аль-Малума" он заявил, что это высокий показатель для провинции.

По его словам, могут возникнуть некоторые проблемы в связи с обслуживанием такого большого количества прибывающих.

"Принимая во внимание, что провинция может принять только 1.2 млн.паломников, будут приняты меры для безопасного и нормального проведения церемонии Арбеин", - отметил аль-Мияли.

Иракские авиалинии в прошлую субботу заявили, что за пять дней перевезли 30 тыс.пассажиров только внутренними рейсами.