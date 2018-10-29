При авианалете ВВС Израиля погибли 3 палестинских подростка

Израильская авиация нанесла авиаудар по территории оккупированного сектора Газа.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", представитель Минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф Аль-Кудра, сообщил, что жертвами авиатаки стали трое несовершеннолетних палестинцев в возрасте 12-14 лет.

По его словам, инцидент имел место на юго-восточной границе анклава.

Личности погибших пока не установлены.

В заявлении армии Израиля говорится, что «в районе забора безопасности между Газой и Израилем был нанесен авиаудар по группе из трех палестинских юношей».

Согласно заявлению, «молодые люди приблизились к забору безопасности и предприняли попытку установить на нем взрывное устройство».

По данным источников в городе Хан-Юнус на юге Газы, в район инцидента введено большое количество военного транспорта, над территорией кружат боевые самолеты.