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Сегодня, 30-го октября, Арбаин - 40-ой день Ашуры

Сегодня, 30-го октября по Григорианскому летоисчислению, 20-ый день месяца Сафар по хиджре, подходит к концу 40-дневный траур по шахидам Кербелы.

Напоминаем, что траур по Имаму Хусейну (а) и его сподвижникам начинается 10-го числа месяца мухаррам (день Ашуры) и заканчивается через 40 день (в день арбаин). В переводе с арабского языка "арбаин" означает именно "сорок".

Историю традиции 40-дневного траура по шахидам Кербелы связывают с 61-м годом по хиджре (680-ый год по Григорианскому календарю), когда произошло событие ашуры. После убийства Имама Хусейна (а) и его верных сподвижников все их имущество в шатрах было разграблено. Жены и дети шахидов были взяты в плен. Караван пленников, состоящий из членов Ахли-бейта, женщин и детей, был доставлен сначала из Кербелы в Куфу, к градоначальнику Ибн Зийаду, а оттуда уже отправлен в столицу халифата Дамаск, во дворец Йезида. Среди пленников был и выживший в трагических событиях Кербелы Имам Зейнульабидин (а). В день ашуры он был тяжело болен, потому не вступил в бой и остался жив.

Когда весть о событиях в Кербеле достигла Медины, в городе началось невиданное волнение. Все сокрушались гибели любимого внука Пророка (с) и малочисленной группы, сопровождавшей его. Траурной церемонией в Медине руководили самые авторитетные личности города – некоторые жены Пророка (с) и его старые сподвижники. В такой обстановке знаменитый сподвижник Джабир ибн Абдуллах Ансари покидает Медину и направляется в Кербела, чтобы посетить могилы шахидов. Во время этого путешествия его сопровождает другой сподвижник – Атиййа ибн Сад ибн Джунада Овфи. Тогда Джабиру было более 75 лет, он потерял зрение и Атиййа был его проводником. Согласно преданиям, после прибытия в Кербелу (в те времена эти местности были пустынными) Джабир ибн Абдуллах Ансари совершил гусль в реке Фират, переоделся в чистую одежду, которую принес с обой, надушился, а затем босиком отправился в путь, чтобы посетить могилу Имама Хусейна (а) и его близких. Атиййа рассказывал, что Джабир сначала направился к могиле Имама Хусейна (а), он плакал до тех пор, пока не потерял сознание. А когда пришел в себя, сказал: "Почему хабиб (любимый, то есть Имам Хусейн (а)) не отвечает своему хабибу (то есть Джабиру)?". Затем Джабир приветствовал могилы и остальных шахидов, а вернувшись, сказал Атиййе: "Люби тех, кто любит семейство Мухаммада (то есть Ахли-бейт), и враждуй с теми, кто враждует с ними. Даже если они совершают намаз и постятся".

Таким образом, первым, кто посетил могилы шахидов Кербелы, был Джабир ибн Абдуллах. Причем это посещение состоялось 40 дней спустя после трагедии, то есть в день арбаин. По некоторым преданиям, в этом приняли участие и пленники, возвращавшиеся из Дамаска в Медину. В общем же, существуют достоверные предания о посещении Кербелы в день арбаин женщин Ахли-бейта и Имама Зейнульабидина (а). Однако мнения ученых относительно года посещения различны. Согласно предположениям некоторых исследователей, посещение могил через 40 дней после трагедии в Кербела просто не представляется возможным. Потому что в те времена для путешествия из Кербелы в Дамаск при самом интенсивном передвижении требовалось как минимум 20 дней. Если учесть, что пленники оставались в Дамаске в течение нескольких дней, и лишь потом вышли в обратный путь (а для преодоления этого расстояния вновь требовалось 20 дней), их прибытие в Кербелу в первый день арбаин выглядит неубедительным. Согласно более достоверным сведениям, представители Ахли-бейта посетили Кербелу в день арбаин спустя год после трагедии (См.: Шейх Аббас Гумми. "Мунтахал-амал", I, 524-525).

Посещение в день арбаин могилы Имама Хусейна (а) и чтение "Зийаратнаме арбаин" считается богоугодным делом. Имам Хасан Аскери (а) оценивал чтение "Зийаратнаме арбаин" даже одним из пяти качеств мумина. Те, кто в тот день не могут находиться в Кербела, могут читать это и дома. Существует два варианта "Зийаратнаме арбаин". Первый распространенный вариант пересказал от Джафар Садыка (а) его сподвижник по имени Сафвани-джаммал . Второй вариант пересказан от Джабир ибн Абдуллаха. Этот тот зийаратнаме, который он читал в день арбаин. Этот вариант сейчас наиболее часто читается в середине месяца раджаб, как зийаратнаме Имама Хусейна (а). Оба варианта приводятся в известной религиозной книге молитв "Мафатихуль-джинан".

Напомним, что, несмотря на завершение траурной церемонии по шахидам Кербелы в день арбаин, лучше считается воздерживаться от веселий еще в течение следующих 9-10 дней. Потому что в 28-ой день месяца сафар отмечается день смерти Его Светлости Мухаммада (с) и Имама Хасана (а), а в последний день месяца сафар (29 или 30-го) – Имама Ризы (а). В знак почтения к этим святым личностям, рекомендуется продлить траур до конца месяца сафар.


Опубликовано:30 Октябрь, 2018  06:37, ]]>Печать]]>
 
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