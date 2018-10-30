В Нигерии военные открыли огонь по протестующим мусульманам

Нигерийские военные открыли огонь по протестующим шиитам, требующим освобождения их религиозного лидера.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, сотни сторонников "Исламского движения Нигерии" (IMN) приняли участие в марше за освобождение Ибрагима Закзаки (Ibrahim Zakzaky), который заключен в тюрьму с 2015 года. Марш прошел в понедельник в столице Нигерии городе Абуджа. Агентство отмечает, что реакция военных, вероятно, привела к жертвам.

По словам очевидцев, жертвы лежали на дороге на окраинах столицы, однако их состояние было невозможно сразу же определить. Отмечается, что некоторые демонстранты кидали камни в военных до того, как началась стрельба.