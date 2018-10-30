В России обезврежена связанная с ИГ ячейка

В Татарстане обезврежена законспирированная террористическая ячейка, координировавшаяся с террористической группировкой ИГ, задержаны 18 человек.

Об этом заявили в пресс-службе ФСБ.

Как отмечается, члены группы собирались совершить «ряд резонансных акций» в России и присоединиться к боевикам в Сирии, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

«В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен из участников группы.

«Одновременно проведены задержания ещё шести её членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — добавили в ФСБ.

В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.

Ранее ФСБ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ в Московском регионе.