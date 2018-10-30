Со счетов Каддафи пропали миллиарды евро

Из бельгийских банков исчезла часть средств убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Как передает İslam.az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает телеканал RTBF.

Доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank оказались более 14 миллиардов евро.

Из-за того, что решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты, за восемь лет эта сумма увеличилась на 3-5 миллиарда евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными. Предположительно, деньги пошли воюющим в Ливии группировкам. Начато расследование.