Эрдоган анонсировал масштабную операцию к востоку от Евфрата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал масштабную операцию против сил сирийских курдов к востоку от Евфрата.

Как передает Islam.az со ссылкой на RT, об этом сообщает Ahaber.

«Мы не позволим потопить сначала Идлиб, а затем и всю Сирию в огне и крови, спровоцировав режим и воскресив ИГ. Мы не остановимся на этом и также уничтожим террористическую группу к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган.

28 октября СМИ сообщили, что турецкая армия нанесла удары по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии.