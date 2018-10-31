В ООН призвали Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Кашикчи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела убитого в Турции саудовского журналиста Джемаля Кашикчи для проведения независимого расследования с участием международных экспертов.

Об этом сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Судмедэкспертиза, включая аутопсию тела жертвы, исключительно важны при любом расследовании убийства, и я призываю власти Саудовской Аравии безотлагательно раскрыть местонахождение его тела", - говорится в заявлении, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека от имени Бачелет.

По её словам, чтобы соблюсти независимый характер расследования убийства журналиста, без политического влияния, к изучению улик и допросу свидетелей должны быть привлечены международные эксперты.