Дания отзывает посла из Тегерана

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Копенгаген отзывает своего посла в Тегеране из-за действий иранских спецслужб.

Как передает Islam.az, об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что Дания будет добиваться введения Евросоюзом новых санкций против Ирана в связи с предполагаемым нападением, которое пытались организовать на датской территории иранские спецслужбы.

По данным СМИ, в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.

Предполагается, что он должен был убить лидера датского отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA) — группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан.