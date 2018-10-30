Я приехал поцеловать землю Кербелы – Епископ Грузии

Главный Епископ Грузии Малхаз Сонгулашвили в этом году посетил Кербелу в день Арбаина.

Как передает İslam.az, данный его визит вызвал большой интерес. Журналистам, которых заинтересовал цель его визита в Кербелу в столь знаменательный день, он ответил, что «приехал поцеловать Священную землю Кербелы».

Малхаз Сонгулашвили добавил, что упоминаемая в «Евангелии» «жертва Евфрата», - это именно имам Хусейн (а).

“Смерть имама Хусейна (а) – на самом деле победа. И тот факт, что сегодня все мы тут собрались, доказывает это. Даже став шахидом, он смог выполнить возложенную на него миссию”, - подытожил Главный Епископ Грузии.