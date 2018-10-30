Читатель спрашивает: Можно ли совершать малое омовение водой, смешавшейся с глиной?

Вода для малого и большого омовений, а также для очищения оскверненных предметов, должна быть чистой, то есть без примесей. Если же вода перемешается с примесью, ее называют «музаф». Такая вода отличается по цвету, запаху или же вкусу от чистой воды. Вода «музаф» ничего не очищает, она не пригодна для малого и большого омовений. Человек, который вынужден использовать воду, смешавшуюся с глиной, должен немного подождать, чтобы глина осела на дно. И лишь после этого, не допуская повторного смешения воды с глиной, использовать ее.