В Афганистане потерпел крушение вертолет, десятки погибших

Жертвами крушения вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана стали 25 человек, передает Islam.az со ссылкой на агентство "Пажвак".

Отмечается, что вертолет врезался в гору. Точная причина крушения пока не установлена.

Сообщается, что среди погибших - глава провинциального совета провинции Фарах Фарид Бахтавар, а также член совета Джамила Амини и заместитель главнокомандующего 207-го военного корпуса "Zafar" Нематуллах Халил.

Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что это они сбили вертолёт ВС Афганистана.