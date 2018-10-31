В Нигерии военные вновь открыли огонь по шествию Арбеин, 27 погибших

Военные Нигерии в столице страны, Абудже, вновь открыли огонь по шествию Арбеин по случаю 40-го дня кончины Имама Хусейна (а).

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, в результате обстрела погибли 9 человек.

Обстрел мирного шествия подвергается обстрелу со стороны сил безопасности последние три года.

По информации, число погибших в этом году достигло 27 человек.

Правительственные источники Нигерии утверждают, что шествие по случаю дня Арбеин проводят члены "Исламского движения Нигерии".

Напомним, что правительство Нигерии три года назад жестоко разогнало шествие "Исламского движения Нигерии". Тогда три сына лидера движения шейха Ибрагима Закзаки и сотни нигерийцев были убиты, сам Закзаки арестован. Шейх Ибрагим Закзаки все еще находится в заключении.

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