Открылась самая высокая статуя в мире

Торжественная церемония открытия самой высокого памятника в мире - статуи Единства - прошла в среду в западном индийском штате Гуджарат.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, трансляцию мероприятия вел телеканал NDTV.

Создатели увековечили в бетоне и металле образ Валлабхаи Пателя - одного из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди. Пателю приписывают объединение некогда разрозненных штатов в единое государство.

Высота монумента составляет 182 метра, что почти в два раза выше статуи Свободы в США (93 метра) и в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии (38 метров).

Изваяние считается любимым детищем премьер-министра Индии Нарендры Моди, который сам является выходцем из Гуджарата. Моди дал старт строительству памятника ровно пять лет назад - 31 октября 2013 года - когда занимал пост главного министра этого штата.

Согласно официальным данным, над реализацией проекта трудились 250 инженеров и порядка 3400 рабочих. Стоимость строительства составила порядка 430 миллионов долларов.