Оскорбительница пророка Мухаммада (с) избежала смертной казни

Пакистанский суд оправдал женщину-христианку по имени Асия Биби, которая была приговорена к смертной казни в 2010 году.

Как передает İslam.az со ссылкой на иностранную прессу, Биби обвинялась в богохульстве и оскорблении пророка Мухаммaда (c). Она была арестована в 2010 году и приговорена к смерти.

В 2009 году Биби вместе с группой женщин-мусульман собирала фрукты, когда у них возник конфликт из-за ведра с водой с женщинами-мусульманками. Последние заявили, что пить воду, поданную христианкой, грешно, так как иноверцы являются «скверной». В ответ Асия, как утверждают односельчанки, оскорбила Пророка (с).

Асия признала свою вину после того, как ее регулярно стали избивать в родном селе.

Судьи, отменившие смертный приговор, заявили, что обвинение «категорически не доказало виновность Асии Биби».

По их словам, дело было основано на надуманных доказательствах. А предполагаемое признание было получено толпой, угрожающей убить женщину.

Асия Биби, мать четверых детей, стала первой женщиной, которая была приговорена к смертной казни в соответствии с законами Пакистана.

Дело Биби получило еще больший резонанс после убийства Салмана Тасера, губернатора провинции Пенджаб. Он призывал суд к ее помилованию и пересмотру законов о богохульстве.

Женщине предложили убежище несколько стран и, как ожидается, Биби покинет страну, как только выйдет из тюрьмы.