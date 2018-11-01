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Генпрокуратура Стамбула: Кашикчи был задушен, его тело было расчленено и уничтожено

Журналист Джемаль Кашикчи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии, его тело было расчленено и уничтожено.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Генеральной прокуратуры Стамбула.

"Кашикчи стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по утверждениям турецкой стороны, "переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства Кашикчи не принесли результатов".


Опубликовано:1 Ноябрь, 2018  06:44, ]]>Печать]]>
 
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