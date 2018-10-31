Читатель спрашивает: Некоторые утверждают, что женщина обязана носить черную чадру. Верно ли это?

Согласно шариату, женщина обязана покрывать от намахрамов все тело, за исключением рук ниже кисти и овала лица. Именно эти показатели являются обязательным ограничением для хиджаба. В Исламе нет иного указания относительно вида и цвета хиджаба для женщин. Любое покрытие, отвечающее вышеприведенным и некоторым иным показателям, считается хиджабом. Так, хиджаб не должен быть слишком тесным, прозрачным и пестрым настолько, чтобы привлекать внимание посторонних. Согласно Исламу, женщине запрещено наряжаться для привлечения внимания посторонних и носить слишком броскую одежду.