Турецкие СМИ: США вооружали ИГИЛ в обмен на золото

США поставляли в Сирию оружие боевикам террористической группировки "Исламское государство", а взамен получали золото и исторические артефакты. Об этом говорится в опубликованной в среду статье турецкого издания Yeni Safak, передает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Газета в качестве доказательств приводит изображение документа на арабском языке, указывающего на осуществление поставок американского оружия экстремистам. Кроме того, Yeni Safak приводит слова члена ПКК с кодовым именем Давут, который принимал участие в передаче вооружения.

По словам источника, основным местом сбыта вооружения был сирийский населенный пункт Эль-Мансура, который находится к юго-востоку от Ракки. Ряд поставок производился также в районе американской военной базы Эт-Танф, которая располагается на границе Сирии с Ираком и Иорданией. Как утверждает Давут, "тонны боеприпасов и вооружения по ночам передавались боевикам ИГИЛ в пустыне".

Третьим местом поставок называется одна из деревень в районе Эль-Баба, в них принимали участие непосредственно члены РПК, которые передавали оружие и забирали деньги. При этом подписывался тот самый документ, на нем проставлялась печать ИГИЛ, а также указывались случайные суммы в долларах. Это делалось из-за того, что на самом деле оружие передавалось боевикам на миллионы долларов.

Согласно рассказу Давута, в ходе поставок оружия в районе Эль-Мансура боевики ИГИЛ встречались непосредственно с представителями Пентагона. И именно там американцы получали от террористов в том числе золото и исторические артефакты. Между тем член ПКК признался, что ему и его подельникам не удалось понять, были ли представители министерства обороны США из числа военного командования, или же они были гражданским персоналом.