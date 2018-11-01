Саакашвили готовится полностью взять власть в Грузии

Впереди второй тур выборов президента Грузии, а сторонники экс-президента Михаила Саакашвили уже планируют проведение в стране внеочередных парламентских выборов. Как передает Islam.az, об этом эксклюзивно сообщил haqqin.az один из ближайших соратников Саакашвили, бывший заместитель генпрокурора Грузии, а затем Украины Давид Сакварелидзе.

Грузинский политик убежден, что нынешние власти, свернув все реформы Саакашвили, отбросили Грузию далеко назад, и народ уже сам убедился, до чего теперь дошла страна.

«Вместе с тем в Грузии вновь есть социальный заказ на продолжение реформ, и, по сути, президентские выборы стали референдумом по вотуму недоверия нынешней власти. Разумеется, мы хотим полного очищения властных рядов, поэтому уже сейчас начали подготовку к внеочередным парламентским выборам», - заявил он.

Работающий ныне в сфере юстиции в Украине Сакварелидзе утверждает, что хоть он теперь и гражданин этой страны, но всегда был и остается патриотом Грузии.

«Дав слово верно служить украинскому народу, который я очень люблю и который принял меня и доверил ответственную должность, считаю своим долгом довести наше совместное служение Украине до конца. В Грузии я не собираюсь занимать никакую официальную должность», - сказал он.

Что же касается своего политического кумира Саакашвили, то Сакварелидзе не сомневается, что лидер Национального движения может в любое время вернуться в Грузию и «никто не может ему запретить посетить свою Родину».