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Новости » Новости по миру

Хуситы прокомментировали "призыв" США прекратить йеменскую войну

"Агрессивными действиями Саудовской коалиции протии Йемена руководят США. Они прекрасно знают, что кроется за призывом прекратить войну. Мы считаем это лишь формальным призывом".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом на своей странице в "Twitter" написал председатель "Верховного комитета революции" Йемена Мохаммед Али аль-Хуси, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса о необходимости прекращения военных действий в Йемене.

Член политического офиса движения Ансарулла Мохаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу "аль-Маядин" также прокомментировал призыв американских чиновников о прекращении войны в Йемене, назвав их заявление несерьезным.

Аль-Бухейти отметил, что на самом деле США желают продолжения войны, и подчеркнул, что желающие приостановления войны приняли решение и резолюцию в Совбезе ООН.


Опубликовано:1 Ноябрь, 2018  15:13, ]]>Печать]]>
 
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