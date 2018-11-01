Корейцам разрешили не служить в армии по религиозным мотивам

Верховный суд Южной Кореи узаконил отказ от службы в армии по религиозным мотивам.

В опубликованном решении, в частности, отмечается, что «наказание за отказ от службы на основании религиозных верований является неконституционным, поскольку нарушает права индивида на свободу совести и ставит под угрозу другие основные свободы», передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Решение суда было принято на основании пересмотра дела 34-летного жителя страны, осужденного ранее за уклонение от службы в вооруженных силах.

Он был приговорен к полутора годам тюрьмы, теперь же судимость с мужчины снята.

Напомним, в Южной Корее все мужчины, достигшие совершеннолетия, обязаны пройти службу в национальных вооруженных силах. Отказ от службы по религиозным мотивам ранее наказывался тюремным заключением.