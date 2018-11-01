В Индии казнят 16 экс-сотрудников полиции, убивших 42 мусульман

В Индии к смертной казни приговорены 16 экс-сотрудников полиции, убивших в 1987 году 42 мусульман.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Аnadolu, судебный процесс в Верховном суде Индии продолжался 31 год.

В столкновении мусульман с индусами, прозванном "Хашимпурским геноцидом", были убиты 42 безоружных мусульманина. Виновники трагедии приговорены к смертной казни.

На предварительном следствии виновниками проходили 19 человек, однако за 31 год судебных слушаний трое подсудимых скончались.

Напомним, что 2 мая 1987 года в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии произошло столкновение между мусульманами и индусами. Сотрудники полиции открыли по мусульманам огонь, убив 42 человек.