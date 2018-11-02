Трамп заявил, что его усилия по КНДР спасли мир от ядерной войны

Президент США Дональд Трамп полагает, что мир сейчас был бы в состоянии ядерной войны, если бы не его усилия по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, такое заявление Трамп сделал в четверг, выступая перед своими сторонниками в штате Миссури.

"Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо", - отметил он, говоря о себе и своей встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Трамп также вновь заявил, что его отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие".

12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.