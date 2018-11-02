Помпео рассказал о санкциях по делу Хашукджи

США потребуется еще несколько недель для сбора информации о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, чтобы ввести санкции против них.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу в интервью радиостанции KMOX госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Мы продолжаем выяснять совокупность фактов. Мы рассматриваем введение санкций в отношении людей, которых мы смогли идентифицировать на сегодня как причастных к этому убийству. У нас уйдет, наверное, еще несколько недель, чтобы собрать достаточно свидетельств для введения санкций, но, думаю, мы сможем дойти до этого", — сказал он.