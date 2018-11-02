США надеются, что Турция не выйдет из НАТО.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире радиопередачи Tony Katz Today.

"Я надеюсь, что нет. Это будет досадно для НАТО, это будет досадно для США, и я думаю, что это будет еще более досадно для народа Турции", — сказал он в ходе интервью, отвечая на вопрос о том, находится ли под вопросом будущее Турции в НАТО.

Помпео сообщил, что при администрации американского президента Дональда Трампа отношения с Турцией проходят сложный период. "Но есть и места, где у нас есть реальный успех", — сказал Помпео, отметив совместную работу в Сирии.