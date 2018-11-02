Трамп намерен ужесточить политику предоставления убежища мигрантам

Новый план по предоставлению убежища мигрантам в США может быть принят в исполнительном порядке на следующей неделе.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"В соответствии с этим планом иностранцы больше не получат свободный проход в страну незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища", - заявил Д.Трамп.

Он пояснил, что в соответствии с планом, заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в США.

Президент отметил, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

"Мы строим огромное количество палаток и будем держать их в палатках", - добавил Д.Трамп.

По его словам, "повсеместное злоупотребление" американской системой предоставления убежища является "издевательством" над иммиграционной системой Штатов.