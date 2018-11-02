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Саудовская Аравия нанесла около 30 авиаударов по аэропорту столицы Йемена

Несмотря на призывы союзников прекратить военные действия в Йемене, Саудовская Аравия минувшим днем нанесла около 30 авиаударов по аэропорту столицы Йемена Саны и прилегающим территориям.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, пресс-секретарь саудовской коалиции в Йемене полковник Турки аль-Малики подтвердил данную информацию.

Саудовская сторона утверждает, что хуситы используют аэропорт ад-Дейлами для запуска беспилотников и баллистических ракет.

Отметим, что в результате интенсивных авиаударов Саудовской Аравии по Йемену разрушены большинство аэропортов, мостов, дорог, больниц и других общественных объектов.


Опубликовано:2 Ноябрь, 2018  14:06, ]]>Печать]]>
 
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