Саудовская Аравия нанесла около 30 авиаударов по аэропорту столицы Йемена

Несмотря на призывы союзников прекратить военные действия в Йемене, Саудовская Аравия минувшим днем нанесла около 30 авиаударов по аэропорту столицы Йемена Саны и прилегающим территориям.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, пресс-секретарь саудовской коалиции в Йемене полковник Турки аль-Малики подтвердил данную информацию.

Саудовская сторона утверждает, что хуситы используют аэропорт ад-Дейлами для запуска беспилотников и баллистических ракет.

Отметим, что в результате интенсивных авиаударов Саудовской Аравии по Йемену разрушены большинство аэропортов, мостов, дорог, больниц и других общественных объектов.