США и Турция отменили санкции в отношении друг друга

Министерство финансов США вывело из санкционного списка глав двух турецких министерств — внутренних дел и юстиции. Oб этом говорится в заявлении ведомства.

Санкции были отменены в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Турецкая сторона также предприняла аналогичные шаги в отношении министра внутренних дел США Райана Зинке и министров юстиции Джеффа Сешнса.

Напомним, что 12 октября гражданин США Эндрю Брэнсон, обвиняемый в шпионаже в Турции, был освобожден.