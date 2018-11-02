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Новости » Новости по миру

В этом году в мире убиты по меньшей мере 88 журналистов

Всего за десять с небольшим лет более тысячи журналистов были убиты при выполнении своей работы. Как сообщает Islam.az, об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Как отмечается в обращении, в девяти из десяти случаев дело остается нерасследованным, а виновных не привлекают к ответственности.

"Только в этом году в мире были убиты по меньшей мере 88 журналистов. Это не может не вызывать возмущения. Это не должно становиться нормальным.От нападений на журналистов страдает все общество в целом. Я глубоко обеспокоен ростом числа нападений", - заявил генсек ООН.

Он призвал правительства и международное сообщество к защите журналистов и созданию условий, необходимых для их работы.


Опубликовано:2 Ноябрь, 2018  17:56, ]]>Печать]]>
 
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