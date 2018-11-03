ВС Турции за неделю нейтрализовали 124 террориста

В результате антитеррористических операций в Турции и на севере Ирака за последнюю неделю нейтрализовано 124 террориста, сообщает МВД Турции.

Операции против PKK/KCK и ИГИЛ проводились с 26 октября по первое ноября в провинциях Сиирт, Диярбакыр, Мардин, Ширнак, Хаккари, Муш, а также на севере Ирака, передает İslam.az.

В ходе операций уничтожены 20 винтовок, два пистолета, один гранатомет, три ПТРК AT-4, 1385 боеприпасов, 366 гранат для гранатометов, 14 гранат для гранатометов РПГ-7, 371 килограмм нитрата аммония, 10 килограммов C-4, 37 ручных гранат, восемь раций, 36 детонаторов и 25 самодельных взрывных устройств.

Также уничтожены 50 огневых точек, укрытий и складов с оружием террористов.

В ходе операций ранен один военнослужащий турецкой армии.