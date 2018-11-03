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Эрдоган рассказал, кто приказал убить Кашыкчи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Кашыкчи был отдан на «высоком уровне» правительства Саудовской Аравии.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на The Washington Post.

По его словам, в данном деле замешаны не только чиновники из сил безопасности Саудовской Аравии.

Он также добавил, что тело Кашыкчи все еще не найдено.

Эрдоган подчеркнул, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд не замешан в убийстве журналиста.


Опубликовано:3 Ноябрь, 2018  07:04, ]]>Печать]]>
 
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